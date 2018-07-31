وزارة الخارجية الأمريكية تؤيد قرار إغلاق مجمع كيسونغ الصناعي

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قال تقرير بثه راديو صوت أمريكا اليوم إن وزارة الخارجية الأمريكية قد أعادت التأكيد على موقفها القائم الذي يؤيد قرار الحكومة الكورية الجنوبية بإغلاق مجمع "كيسونغ" الصناعي في كوريا الشمالية، وذلك ردا على دعوة كوريا الشمالية إلى إعادة تشغيله.وقال مسؤول في الوزارة الأمريكية بالأمس إن واشنطن تؤيد قرارسيول الصادر في عام 2016 الخاص بإغلاق المجمع، نتيجة للاستفزازات الكورية الشمالية المضرة بالاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.وأوضح المسؤول الأمريكي أن القرار جاء نتيجة للتهديدات الكورية الشمالية المتزايدة وتجاهل بيونغ يانغ لقرارات مجلس الأمن الدولي.تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة بلسان حزب العمل الحاكم في كوريا الشمالية قد قالتانتقدت في افتتاحيتها بالأمس موقف كوريا الجنوبية من حيث الاستمرار في عقوباتها ضد بيونغ يانغ، ودعت إلى استئناف تشغيل مجمع كيسونغ والرحلات السياحية إلى جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية.ورفض المسؤول الأمريكي التعليق على تقرير يفيد بأن مدير جهاز المخابرات الكوري الجنوبي "صو هون" قد زار واشنطن والتقى هناك بعدد من كبار المسؤولين الأمريكيين حيث طالبهم برفع بعض العقوبات عن كوريا الشمالية.