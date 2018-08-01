اختطاف مواطن كوري جنوبي وثلاثة فلبينيين في ليبيا

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صرحت وزارة الخارجية في سيول اليوم الأربعاء بأن رجلا كوريا جنوبيا وثلاثة فلبينيين ظلوا محتجزين فى ليبيا منذ 27 يوما، بواسطة جماعة مسلحة مجهولة.وفي شريط فيديو مدته دقيقتان و43 ثانية تم نشره على صفحة لوسيلة إعلام ليبية يطلق عليها اسم "218 نيوز" على فيسبوك، ظهر رجل في منتصف العمر وعرّف نفسه بأنه كوري وطلب من رئيس كوريا الجنوبية العمل على إطلاق سراحه، متحدثا باللغة الإنجليزية، كما ظهر في الفيدو بعض الرجال المسلحين خلفه.وأوضح مسؤول في الخارجية الكورية أن الجماعة المسلحة سرقت وخطفت الأربعة في محطة للمياه في منطقة "جبل حسونة" في غرب ليبيا، يوم السادس من يوليو.ولم يتم تأكيد هوية الخاطفين، كما لم يُعرف ما إذا كانت هناك أي مطالب لهم في مقابل إطلاق سراح المحتجزين الأربعة، بمن فيهم المواطن الكوري.