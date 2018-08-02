واشنطن ترفض التعليق على تطوير كوريا الشمالية لصواريخ عابرة للقارات

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رفضت إدارة دونالد ترامب التعليق على تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست يشير إلى أن كوريا الشمالية تبدو وكأنها تطور سرًّا صواريخ باليستية عابرة للقارات.وردا على سؤال حول هذا التقرير، قالت " كاتينا آدامز" المتحدثة باسم إدارة شؤون شرق آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة لا تعلق على الأمور المتعلقة بالاستخبارات.كما امتنع نائب السكرتير الصحفي للبيت الأبيض "هوغان غيدلي" عن التعليق، قائلًا إن البيت الأبيض لن يؤكد أو ينفي ذلك التقرير.ومن جانبها قالت المتحدثة باسم وازرة الخارجية "هيذر نويرت" إن الوزارة اطلعت على التقرير، وأن واشنطن تأمل في أن يفي الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بوعوده الخاصة بنزع السلاح النووي.ويقول المراقبون إن إدارة ترامب تتوخى الحذر على ما يبدو لأنها تريد الحفاظ على علاقات جيدة مع بيونغ يانغ لمواصلة زخم الحوار الثنائي.وكان تقرير صحيفة واشنطن بوست قد أكد أن وكالات التجسس الأمريكية رصدت إشارات تدل على أن العمل جارٍ في صنع صاروخ عابر للقارات أو صاروخين، من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل، داخل مجمع كبير للأبحاث يقع بالقرب من بيونغ يانغ.