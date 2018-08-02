الحكومة والحزب الحاكم يعلنان عن خطة لتخفيض فواتير الكهرباء

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من المقرر أن يعلن الحزب الديمقراطي الحاكم عن إجراءات لتخفيض فواتير الكهرباء، وسط الموجة الحارة، في وقت لاحق من هذا الأسبوع أو مطلع الأسبوع القادم.وأدلى مسؤول في الحزب الديمقراطي بهذا التصريح خلال مقابلة عبر الهاتف مع شبكة "كي بي إس" اليوم الخميس، حيث قال إنه سيتم الإعلان عن الإجراءات النهائية قبل وصول الفواتير الخاصة بشهر يوليو، كما يجري التنسيق مع الوكالات الحكومية ذات الصلة.ومن المرجَّح أن يكون الحزب الحاكم يفكر في تعديل نظام الأسعار التصاعدية، أو تقديم استرداد للرسوم الإضافية.ويُعتقَد أن الرأي العام يؤيد الخيار الأول، لكنَّ هذا سيؤدي إلى أن تتحمل شركة كوريا للكهرباء التي تديرها الدولة نحو 400 مليار وون.ومن مزايا تعديل نظام الفواتير التصاعدي تقليل العبء عن الطبقة الوسطى والأسر ذات الدخل المنخفض.