مراسم لإعادة رفات الجنود الأمريكيين

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أقيمت أمس الأربعاء في قاعدة أوسان الجوية في "بيونغ تيك" مراسم إعادة رفات 55 من الجنود الأمريكيين إلى وطنهم، من الذين قُتِلوا خلال الحرب الكورية.وشارك في الحفل الذي أقيم في الساعة 5 مساءً نحو 500 شخص، من بينهم وزير الدفاع الكوري الجنوبي "سونغ يونغ مو" والقائد العام للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية الجنرال "فنسنت بروكس"، والسفير الأمريكي لدى سيول "هاري هاريس".وبدأ الحفل بصلاة قصيرة، قبل إذاعة النشيدين الوطنيين لكوريا الجنوبية والولايات المتحدة. كما ألقى الجنرال "بروكس" كلمة تذكارية خلال الحفل الذي تضمن أيضًا إطلاق تحية الإحدى وعشرين طلقة.ثم نقلت الرفات المحمولة في صناديق مغطاة بعلم الأمم المتحدة إلى طائرتين عسكريتين، تمهيدا لنقلها إلى هاواي لتحديد هوياتها.وسيكون نائب الرئيس الأمريكي "مايك بينس" في هاواي لاستلام الرفات.وقد أعادت كوريا الشمالية رفات الجنود الأمريكيين يوم الجمعة الماضي، في الذكرى الخامسة والستين على توقيع اتفاقية الهدنة الكورية، بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي.