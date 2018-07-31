الكونغرس يمرر قانونا يمنع تخفيض القوات الأمريكية في كوريا

صدق مجلس الشيوخ الأمريكي أمس الأربعاء على مشروع قانون متعلق بسياسات الدفاع، بقيمة 716 مليار دولار، يضمن أنه لن يحدث تخفيض كبير للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية.وقد حصل القانون المسمى بـ"قانون جون ماكين للدفاع الوطني"، للسنة المالية 2019، في تصويت مجلس الشيوخ، على موافقة 87 عضوًا مقابل رفض 10 أعضاء، وذلك بعد تمرير مجلس النواب للمشروع يوم الخميس الماضي، ومن ثم تم إرسال القانون إلى الرئيس "دونالد ترامب" للتوقيع عليه.وينص القانون على أن التخفيض الكبير في وجود القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية هو "أمر غير قابل للتفاوض"، لأنه متعلق بنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية بصورة كاملة وقابلة للتحقق ولا رجعة فيها.كما يحظر الكونغرس تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في كوريا الجنوبية إلى أقل من 22 ألفًا، دون الحصول على شهادة من وزير الدفاع الأمريكي بأن هذه الخطوة ستكون موافقة للمصالح الأمنية للولايات المتحدة.وسيتعين على وزير الدفاع أيضًا الشهادة بأن تخفيض عدد الجنود لن يؤثر على أمن حلفاء الولايات المتحدة، والتشاور مع هؤلاء الحلفاء بما في ذلك كوريا الجنوبية حول هذا الشأن.