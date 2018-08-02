ترامب يلمح إلى عرقلة الصين للمحادثات النووية مع بيونغ يانغ

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أشار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إلى أن الصين ربما تعيق إجراء محادثات نزع السلاح النووي مع كوريا الشمالية، نتيجة لاستمرار النزاع التجاري بين واشنطن وبكين.وبحسب تقرير بثته قناة "بلومبرغ" الإخبارية، فقد أخبر "ترامب" أنصاره في تجمع سياسي عقد في ولاية فلوريدا أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة "تحقق نتائج جيدة مع كوريا الشمالية"، حيث ظلت بيونغ يانغ ممتنعة عن ارتكاب استفزازات صاروخية أو نووية.وأضاف أن الولايات المتحدة تمضي قدما بشكل جيد أيضا مع الصين، رغم أن بكين ربما تعترض طريق واشنطن.وقال التقرير إن "ترامب" أدلى بهذا التصريح خلال دفاعه المطول عن حربه التجارية مع الصين، ويعد هذا التصريح علامة أخرى على الخلاف بين واشنطن وبكين.ولم يقدم "ترامب" تفاصيل أخرى حول كيفية تدخل الصين في المحادثات النووية.وكان "ترامب" قد أشار من قبل إلى أن الصين تعمل على تخفيف الضغوط عن بيونغ يانغ، وسط الصراع التجاري المستمر بين البلدين.