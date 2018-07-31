الرئاسة الكورية تؤكد بذل جهودها لاسترجاع المواطن المختطف في ليبيا

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أكدت الرئاسة الكورية أنها تحافظ على علاقات تعاون وثيقة مع الدول الصديقة، بما فيها ليبيا والفلبين والولايات المتحدة، من أجل استعادة المواطن الكوري المختطف بواسطة جماعة مسلحة في ليبيا منذ 28 يوما.وقال "كيم اوي كيوم" المتحدث باسم الرئاسة اليوم تعليقا على فيديو يظهر فيها المواطن الكوري المختطَف، إن كوريا ورئيسها لن ينسوه على الإطلاق، موضحا أن الرئيس "مون جيه إين" أصدر أوامره ببذل قصارى الجهود لإنقاذه باستخدام كل إمكانات الدولة.كما قال إن الحكومة تسعى بكل جهدها لمعرفة المزيد من المعلومات عن هذه القضية مشيرا إلى أنه تم إرسال وحدة "تشونغ هيه"، التي تقوم بمهام في خليج عدن، إلى المنطقة البحرية القريبة من ليبيا مرورا بقناة السويس، للتعامل مع هذه القضية.يذكر أنه تم اختطاف مواطن ليبي وثلاثة مواطنين فلبينيين في أثناء وجودهم في مخيم تابع للشركة التي يعملون بها في ليبيا بواسطة جماعة مسلحة في منطقة جبل حسونة التي تقع في جنوب ليبيا يوم 6 من شهر يوليو الماضي، وتم الكشف عن فيديو يظهرون فيه عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي أمس.