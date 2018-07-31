استمرار موجة الحرارة الملتهبة في كوريا

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شهدت كوريا مجددا ليلة استوائية قياسية بالأمس، حيث استمرت درجات الحرارة ليلا ونهارا فوق 30 درجة مئوية.وبلغ أقل درجات للحرارة صباح اليوم في سيول 30.3 درجة مئوية، وأعلى درجة 39,6، وهي أعلى درجة حرارة يتم تسجيلها في سيول منذ بدء عمليات الرصد الجوي، بينما بلغت درجة الحرارة في منطقة "هونغ تشون" بمقاطعة كانغ وون 41 درجة مئوية.وهناك احتمال كبير لتسجيل رقم قياسي جديد اليوم بسبب الارتفاع الكبير والمتواصل في في درجات الحرارة.ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة في سيول ومدينة تشون تشُن إلى 39 درجة نهار اليوم وأن تبلغ في مدن ديجون وديغو وكوانغ جو 38 درجة، كما يتوقع أن تشهد السواحل الشرقية درجات حرارة أقل نسبيا بحيث تبلغ 33 درجة في مدينتي كانغ ننغ وبوهانغ.ومن المتوقع أيضا أن تستمر الموجة الحارة حتى يوم الغد ثم تنخفض بدرجة أو درجتين في نهاية الأسبوع لتبلغ 35 درجة مئوية نهارا خلال أيام الأسبوع القادم.