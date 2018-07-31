أغلبية الكوريين يوافقون على استئناف تشغيل مجمع كيسونغ

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اتضح أن 3 من بين كل 5 كوريين يؤيدون استئناف الرحلات السياحية إلى جبل "كوم كانغ" واستئناف تشغيل مجمع "كيسونغ "الصناعي في كوريا الشمالية.جاء ذلك في استبيان للرأي أجرته إدارة الإحصاءات التابعة للبرلمان، وأصدرت تقريرا بنتائجه اليوم. وأوضح التقرير أن الاستبيان استهدف التعرف على مدى إدراك الكوريينللعلاقات بين الكوريتين والقضايا الدبلوماسية والأمنية الراهنة.وقد أعرب 61% من المشاركين عن موافقتهم على استئناف الرحلات السياحية إلى جبل كوم كانغ الكوري الشمالي، كما وافق 60.5% منهم على إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي.وحول الموعد المناسب لاستئناف التعاون الاقتصادي بين الكوريتين أجاب 62.3% منهم بضرورة تنفيذ خطوات التعاون تدريجيا بالتوازي مع تطورات المفاوضات حول نزع الأسلحة النووية، بينما أجاب 18.7% منهم بضرورة تنفيذ خطوات التعاون بعد إخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية تماما، وأجاب 15.6% منهم بضرورة تنفيذه فورا.كما تبين في الإحصائية أن إدراك الحاجة إلى التوحيد رغم تطور العلاقات بين الكوريتين قد تراجع بالمقارنة مع الإحصائية السابقة، حيث قال 53% منهم بعدم الحاجة إلى التوحيد إذا كان من الممكن التعايش السلمي بين الكوريتين، كما قال 77.8% منهم بضرورة الانتظار حتى تنضج الظروف بدلا من المسارعة إلى التوحيد.وحول إدراكهم لكوريا الشمالية زاد عدد الذين أجابوا بأنها تمثل طرفا للتعاون، بينما انخفض عدد المجيبين بأنها تمثل طرفا للمساعدة.وفيما يتعلق بالقمة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة الأمريكية التي عقدت يوم 12 من شهر يونيو الماضي، أجاب 73% منهم بأنها ناجحة بينما اعتبر 73% منهم كوريا الشمالية طرفا قابلا للحوار والتفاوض.من ناحية أخرى، أعرب 62% من المشاركين في الاستبيان عن اعتقادهم بأن كوريا الشمالية لن تتخلى عن أسلحتها النووية.تجدر الإشارة إلى أن إدارة الإحصاءات التابعة للبرلمان أجرت هذا الاستبيان على 1200 مواطن بدءا من يوم 25 من شهر يونيو الماضي وعلى مدار 4 أيام.