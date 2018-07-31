سام سونغ تحتل المركز الأول من حيث الربحية

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اتضح أن شركة سام سونغ للإلكترونيات تغلبت على شركة آبل الأمريكية التي تفخر بأنها تحقق أعلى أرباح في العالم، من حيث نسبة الأرباح التشغيلية بناء على أدائها في مجال أشباه الموصلات.وطبقا لتقارير ذات صلة، بلغت مبيعات آبل 53 مليارا و265 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام بينما بلغت أرباحها التشغيلية 12 مليارا و600 مليون دولار، حيث بلغت نسبة الأرباح التشغيلية 23.7%.أما شركة سام سونغ فقد بلغت مبيعاتها 58 تريليونا و480 مليار وون، بينما بلغ حجم أرباحها التشغيلية 14 تريليونا و870 مليار وون، ومن ثم بلغت نسبة أرباحها التشغيلية 25.4%، أي أعلى من آبل بـ1,7%.وكانت آبل قد احتلت المركز الأول من بين الشركات غير المالية في قائمة أكبر الشركات الدولية العشرين من حيث نسبة الأرباح التشغيلية على مستوى العالم في عام 2016.