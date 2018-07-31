رقم قياسي في عدد المصابين بأمراض ذات صلة بارتفاع درجات الحرارة

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بلغ عدد المصابين بأمراض ذات صلة بارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الصيف ألفين و355 شخصا حتى نهاية شهر يوليو الماضي، وقد توفي منهم 29 شخصا.ويعد هذا الرقم هو الأعلى منذ إنشاء هيئة التعامل مع الأمراض في كوريا في عام 2011.ومن بين المرضى الذين زاروا أقسام الطوارئ بسبب الأمراض ذات الصلة بارتفاع درجات الحرارة، توجب على 549 مريضا البقاء في المستشفيات، من بينهم 150 مريضا يقيمون في غرف العناية المركزة.وبلغ عدد المرضى في سن أكبر من 60 عاما 720 شخصا ليمثلوا الأغلبية، بينما تجاوز عدد المرضى في الثلاثينيات والأربعينيات 600 شخص.وكان معظم المرضى يصابون بالأمراض ذات صلة بالحرارة مثل ضربات الشمس، في أوقات النهار، إلا أن الإصابات صارت تزداد أيضا في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء وحتى الساعة السادسة صباحا نتيجة لليالي الاستوائية، ليمثلوا 14% من بين إجمالي عدد المرضى.ونصحت السلطات الصحية المواطنين بالهروب من أشعة الشمس قدر الإمكان وشرب المزيد من المياه.وتكثف وزارة الداخلية أنشطتها الهادفة إلى تقليل أضرار الحرارة الملتهبة من خلال تقديم الخدمات إلى الطبقات الضعيفة.