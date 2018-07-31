وزيرة الخارجية الكورية تشارك في منتدى آسيان في سنغافوره

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يقام حاليا في سنغافوره منتدى آسيان الأمني، بمشاركة الدول الست الأعضاء في المحادثات النووية السداسية.ومن المقرر أن تعقد وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" التي تشارك في المنتدى، مباحثات ثنائية مع نظرائها في دول آسيان اليوم، حيث تطالبهم بتأييد سياسات كوريا الجنوبية وإخلاء كوريا الشمالية من الأسلحة النووية.كما ستعقد كانغ سلسلة من المباحثات الثنائية مع نظرائها من الدول الأعضاء في المحادثات السداسية، بما فيها الصين واليابان وروسيا.ومن المقرر أن يصل إلى سنغافوره غدا وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو" ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، ويتوقع البعض أن تجري مناقشات بين الدول المعنية حول قضية نزع الأسلحة النووية ومسألة الإعلان عن نهاية الحرب الكورية.بالإضافة إلى ذلك، يتوقع بعض المراقبين عقد محادثات بين وزراء خارجية كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية والولايات المتحدة.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية بأن الوزيرة كانغ ستستمر في إجراء المشاورات مع تنفيذ جدول الأعمال ذي الصلة مع الجانب الكوري الشمالي.