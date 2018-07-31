وزارة الزراعة تكثف جهودها لمواجهة الموجات الحارة

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تعمل الحكومة الكورية حاليا على تكثيف جهودها لمواجهة موجات الحر التي تضرب البلاد هذا الصيف بدرجة قياسية غير مسبوقة.وفي هذا السياق، قالت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية اليوم الخميس إنها ستنفذ نظام إدارة الموجات الحارة تحت مظلة موسعة، تضم المنظمات ذات الصلة.وبموجب هذا النظام، تخطط الوزارة لتقديم فحوصات طبية للمزارعين المسنين وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الموجات الحارة، كما سيتم أيضًا فحص مكيفات الهواء المثبتة في المزارع الصغيرة.ووفقًا للسلطات الصحية المحلية، لقي 29 شخصًا مصرعهم، من بينهم 6 مزارعين وصيادين، بسبب الأمراض المرتبطة بالحرارة، وذلك خلال الفترة بين 20 مايو و31 يوليو، وهو ما يمثل أكبر عدد من الوفيات بسبب حرارة الجو منذ أن بدأ جمع البيانات ذات الصلة في عام 2011.وقد بلغ إجمالي عدد المرضى المصابين بأمراض ذات صلة بالحرارة 2355.