ترامب يرد على رسالة كيم جونغ أون

Photo : YONHAP News

أعلن البيت الأبيض الأمريكي أن الولايات المتحدة سترد على رسالة الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" التي أرسلها للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض "سارا ساندرز" إن الولايات المتحدة ردت على رسالة "كيم" التي استلمها الرئيس "ترامب" يوم الأول من أغسطس الجاري الذي أعادت فيه كوريا الشمالية رفات الجنود الأمريكيين، وأن رسالة "ترمب" ستصل قريبا إلى الزعيم "كيم".وأشارت المتحدثة إلى أن رسالتي "كيم" و"ترامب" تضمان ما تم التوصل إليه في محادثات القمة التي جمعت بينهما في شهر يونيو الماضي، مؤكدة إن الجانبين سيبذلان جهودا مشتركة لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وأضافت أن الرسالتين لا تشملان أي خطة لعقد جولة ثانية من محادثات القمة بين واشنطن وبيونغ يانغ.كما أشارت المتحدثة إلى أن المراسلات المستمرة بين القائدين تهدف إلى متابعة لقائهما في سنغافوره، وتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في البيان المشترك بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.