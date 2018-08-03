تحقيقات مع 5 سفن بتهمة شحن الفحم الكوري الشمالي إلى كوريا الجنوبية

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قال مسؤول في وزارة الخارجية الكورية أمس الخميس إن هيئة الجمارك الكورية تجرى حاليا تحقيقات مع 5 سفن أجنبية حول قضية وصول شحنات من الفحم الكوري الشمالي إلى موانئ كوريا الجنوبية على متنها، وبطريقة تنتهك عقوبات الأمم المتحدة.واتضح أن ثلاث سفن منها، تحمل علمي بنما وبليز، قد وصلت إلى مينائيْ "دونغ هيه" و"بوهانغ" في كوريا الجنوبية في شهر نوفمبر من العام الماضي، وعلى متنها 15 ألف طن من الفحم الكوري الشمالي الذي تم شحنه في روسيا.وكانت وزارة الخارجية الكورية قد قالت يوم التاسع عشر من يوليو الماضي إنه قد تم شحن الفحم الكوري الشمالي في سفينتين بنمية وسيراليونية في ميناء "هولمسك" الروسي، ووصلت الأولى إلى ميناء "إنتشون" الكوري الجنوبي يوم الثاني من شهر أكتوبر من العام الماضي، بينما وصلت الثانية إلى ميناء "بوهانغ" يوم الحادي عشر من نفس الشهر، وقد بلغ إجمالي حجم هاتين الشحنتين من الفحم الكوري الشمالي 9 آلاف طن.وبهذا أصبح اجمالي عدد السفن الخاضعة لتحقيقات هيئة الجمارك الكورية بشأن وصول شحنات من الفحم الكوري الشمالي إلى موانئ كوريا الجنوبية خمس سفن.ومن جانبها، قالت هيئة الجمارك الكورية إنها تجرى تحقيقات حاليا مع شركة "نام دونغ" لتوليد الطاقة الكهربائية بتهمة استيرادها 9 آلاف طن من الفحم المشتبه بكونه من كوريا الشمالية.