السفير الأمريكي يدعو بيونغ يانغ إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لنزع السلاح النووي

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قال السفير الأمريكي الجديد لدى سيول "هاري هاريس" إنه كان متحمسا عند تعيينه سفيرا يمثل الولايات المتحدة في كوريا الجنوبية نظرا لأن هذا التعيين جاء بعد أن كان منصب السفير الأمريكي شاغرا على مدارعام ونصف.وأكد السفير "هاريس" في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة الكورية "كي بي إس" أمس الخميس أنه سيضع الأولوية في مهامه على الحفاظ على قوة علاقات التحالف القائمة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.وفيما يتعلق بالمفاوضات الجارية بين واشنطن وبيونغ يانغ بشأن نزع السلاح النووي، قال "هاريس" إنه راض عن الوتيرة الحالية للمفاوضات، لكنه أشار إلى أن الشروط المسبقة للإعلان عن انتهاء الحرب الكورية والتي تطالب بها بلادُه كوريا الشمالية، لم يتم الوفاء بها حتى الآن.وردا على سؤال حول إمكانية الإعلان عن انتهاء الحرب لتسهيل المفاوضات، حذر السفير الأمريكي من أنه لا يمكن إلغاء الإعلان بعد أن تم ذلك مؤكدا على أهمية أن تتعاون الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية في التعامل مع قضية الإعلان عن انتهاء الحرب الكورية.وقال "هاريس" إن علاقات التحالف بين سيول وواشنطن حاليا أمتن من أي وقت مضى.