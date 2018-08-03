الحكومة تنصح بتجنب قيادة سيارات بي إم دبليو الخاضعة للاستدعاء

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نصحت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل أصحاب سيارات "بي إم دبليو" الخاضعة للاستدعاء بتجنب قيادتها، وذلك بعد أن تعرض عدد من تلك السيارات لاشتعال النار في محركاتها في أثناء القيادة.جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الأراضي اليوم الجمعة حيث دعت إلى تجنب قيادة تلك السيارات حتى يتم التأكد من سلامتها.وقالت إنها ستجري تحقيقات في أسباب اشتعال النار في أثناء القيادة ومدى صحة تعامل شركة "بي إم دبليو" مع هذه القضية، وطلبت من الشركة تقديم جميع مكونات السيارة والبيانات الفنية اللازمة لإجراء التحقيقات.الجدير بالذكر أن شركة "بي إم دبليو" استدعت 106 آلاف و300 من 42 موديلا من سياراتها في كوريا الجنوبية بسبب وجود احتمال اشتعال النار في محركاتها.