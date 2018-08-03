رئيسة مجموعة هيون ديه تزور كوم كانغ لأول مرة منذ 4 سنوات

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توجهت "هيون جونغ أون" رئيسة مجموعة "هيون ديه" إلى منتجع جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية لحضور مراسم الذكرى الخامسة عشرة على وفاة زوجها رئيس المجموعة الراحل "تشونغ مونغ هون"، والتي تقام هناك اليوم الجمعة.وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها مراسم ذكرى "تشونغ مونغ هون" منذ عام 2015، كما تعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "هيون" رئيسة المجموعة بزيارة لكوريا الشمالية منذ أربع سنوات.وكان في صحبة رئيسة مجموعة "هيون ديه" أكثر من 10 من مسؤولي المجموعة، بمن فيهم "لي يونغ ها" رئيس شركة "هيون ديه آسيان" .وستعود "هيون" إلى الجنوب في الساعة الرابعة من بعد ظهر اليوم.