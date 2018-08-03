سيول تخطط لإعادة تشغيل مجمع كيسونغ بعد رفع الحظر عن كوريا الشمالية

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قالت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية إنه من المرغوب فيه أن تتم إعادة تشغيل مجمع كيسونغ الصناعي بعد رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.وقالت "لي يو جين" نائبة المتحدث باسم وزارة التوحيد اليوم الجمعة إن موقف الوزارة بشأن مجمع كيسونغ لم يخضع لأي تغيير.وكانت وزارة التوحيد قد أعربت يوم الأربعاء الماضي عن أملها في استئناف تشغيل مجمع كيسونغ في أسرع وقت ممكن، مؤكدة على ضرورة حل هذه القضية تماشيا مع التطورات التي ستحدث بشأن العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ.وأكدت نائبة المتحدث "لي" مجددا أن حكومة سيول تدرس إمكانية استئناف تشغيل مجمع كيسونغ بناء على التطورات التي تحدث في نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية.وفيما يخص خطة إنشاء مكتب اتصال مشترك بين الكوريتين في مدينة كيسونغ في كوريا الشمالية في منتصف شهر أغسطس الجاري، قالت المتحدثة إنه يجرى حاليا العمل في إنشاء المكتب في غضون أغسطس، لكنها رفضت تحديد موعد افتتاحه.