معركة دبلوماسية ساخنة في سنغافوره بشأن نزع السلاح النووي

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تجرى حاليا معركة دبلوماسية ساخنة بين الكوريتين والولايات المتحدة والصين في منتدى آسيان للأمن الإقليمي في سنغافوره بشأن نزع السلاح النووي من كوريا الشمالية والإعلان عن انتهاء الحرب الكورية.وفي هذا السياق، التقت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" التي تزور سنغافوره حاليا بوزراء خارجية الدول المشاركة في المباحثات النووية السداسية.واجتمعت الوزيرة "كانغ" مع نظيرها الروسي "سيرغي لافروف" حيث بحثت معه القضايا المتعلقة بالتعاون الاقتصادي الثلاثي بين الكوريتين وروسيا.واجتمعت أيضا مع نظيرها الياباني "تارو كونو" لمناقشة سبل فرض العقوبات على كوريا الشمالية، وحل قضية نساء المتعة الكوريات اللاتي أجبرن على العمل في بيوت الدعارة العسكرية اليابانية خلال الحرب العالمية الثانية.وأكد الوزير الياباني على أهمية أن تلتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بالعقوبات المفروضة على كوريا الشمالية لتحقيق نزع السلاح النووي منها.وأكدت الوزيرة الكورية على ضرورة الاستمرار في فرض العقوبات حتى يتم التأكد من عزم بيونغ يانغ نزع أسلحتها النووية.ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" في موجز صحفي على أهمية أن تقوم الكوريتان والولايات المتحدة والصين بالإعلان عن انتهاء الحرب الكورية.وعلى صعيد آخر، وصل اليوم الجمعة وزيرا الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" والكوري الشمالي "لي يونغ هو" إلى سنغافوره لحضور منتدى آسيا للأمن الإقليمي.ولم يتم الإعلان عن عقد لقاء بين الوزيرين الأمريكي والكوري الشمالي.ويذكر أن الولايات المتحدة مستمرة في فرض ضغوط على كوريا الشمالية لاتخاذ إجراءات إضافية لنزع أسلحتها النووية، بينما تدعو كوريا الشمالية إلى الإعلان عن انتهاء الحرب الكورية من أجل ضمان أمن قيادتها.