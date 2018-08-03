الإعلان عن الحد الأدنى للأجور للعام القادم

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تم الإعلان الرسمي عن الحد الأدني للأجور للعام القادم ليكون 8 آلاف و350 وونا في الساعة بناء على القرار الذي اتخذته لجنة الحد الأدنى للأجور يوم الرابع عشر من يوليو الماضي.وطبقا لبيان صادر عن وزارة التوظيف والعمل اليوم الجمعة، سيتم تطبيق الحد الأدني المعلن للأجور على جميع أماكن العمل بغض النظر عن أنواع الأعمال.وكان الاتحاد الكوري لأصحاب العمل قد رفع شكوى ضد قرار اللجنة يوم الثالث عشر من يوليو، كما رفع الاتحاد الكوري للشركات الصغيرة والمتوسطة شكوى مماثلة يوم الثالث والعشرين من يوليو الماضي أيضا، لكن وزارة العمل لم تقبل هذه الشكاوى، وقررت احترام قرار اللجنة.وقالت وزيرة التوظيف والعمل "كيم يونغ جو" إن الوزارة قبلت قرار لجنة الحد الأدنى للأجور نظرا لأن ذلك القرار قد تم اتخاذه حسب الإجراءات.