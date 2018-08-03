احتياطي النقد الأجنبي الكوري يشهد ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي

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شهد حجم الاحتياطي الكوري الجنوبي من النقد الأجنبي ارتفاعا للشهر الخامس على التوالي، مسجلا بذلك رقما قياسيا جديدا.وطبقا لتقرير صادر عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ حجم احتياطي النقد الأجنبي 402.45 مليار دولار في نهاية شهر يوليو الماضي، بزيادة قدرها 2.15 مليار دولار.وأرجع التقرير السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى زيادة العائدات من الاستثمارات وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي.وقد بدأ حجم احتياطي النقد الأجنبي لكوريا الجنوبية يشهد زيادة مستمرة منذ شهر مارس الماضي.وتحتل كوريا الجنوبية المركز التاسع عالميا من حيث حجم الاحتياطي من النقد الأجنبي، بينما تحتل الصين المركز الأول بـ3 تريليونات و112.1 مليار دولار، وتليها اليابان بتريليون و258.7 مليار دولار، ثم سويسرا بـ800.5 مليار دولار.