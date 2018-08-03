حزب المعارضة يهاجم الجدل حول قانون الأحكام العرفية

Photo : KBS News

انتقل حزب كوريا الحرة، المعارض الرئيسي في كوريا الجنوبية، إلى الهجوم، في قضية الجدل حول وثائق قيادة أمن الدفاع المتعلقة بفرض قوانين الطوارئ.وفي لقاء مع الصحفيين أمس الخميس، قال زعيم الكتلة البرلمانية للحزب كيم سونغ تيه إن الحكومة توظِّف هذا الجدل لدفن فضيحة تزوير الرأي المتورط فيها المدون "دروكنغ" والنائب السابق عن الحزب الديمقراطي الحاكم كيم كيونغ سو.كما كرَّر دعوى أنَّ قيادة أمن الدفاع وضعت خطة مشابهة عندما واجه الرئيس الليبرالي السابق روه موه هيون خطر الإقالة في عام 2004، قائلًا إن عشرات الوثائق ذات الصلة قد تم إخفاؤها.ودعا كيم إلى إجراء تحقيق برلماني فيما أسماه بخطة عام 2004، قائلًا إن المقارنة بينهما ستكشف بوضوح عما كانت وحدة الاستخبارات العسكرية تنوي القيام به.