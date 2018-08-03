وزير الخارجية الكوري الشمالي يتوجه إلى سنغافورة

Photo : YONHAP News

ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية أمس الخميس أن وزير خارجية كوريا الشمالية ري يونغ هو ابتدأ رحلته إلى سنغافورة وإيران.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن وفدًا حكوميًّا برئاسة ري قد غادر بيونغ يانغ، لزيارة البلدين.ووفقًا لما ذكرته، سيحضر ري اجتماع وزراء الخارجية للمنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، خلال زيارته الرسمية إلى سنغافورة، مشيرة إلى أنه سيكون لديه جداول عمل أخرى تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين.وتجدر الإشارة إلى أن مشاركته تثير إمكانية إجراء تواصل بينه وبين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ووزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ هوا.وهناك أيضًا تكهنات بأن زيارة ري لإيران قد تكون مرتبطة بالمواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، بسبب قرار واشنطن بالانسحاب من الصفقة النووية الإيرانية.