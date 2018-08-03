رابطة الجنرالات المتقاعدين تطالب بالإصلاح العسكري

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دعت إحدى جمعيات الجنرالات المتقاعدين في كوريا الجنوبية الحكومة إلى إصلاح الجيش بطريقة تؤدي إلى بناء قوات قوية، لمواجهة التهديدات المستمرة التي تشكلها كوريا الشمالية.وأصدرت رابطة الجنرالات وأدميرالات البحرية المتقاعدين بيانًا اليوم الخميس، يثير المخاوف حول تدابير الإصلاح العسكري الحالية، التي تمارسها إدارة الرئيس مون جيه إين.وقال البيان إن الإصلاح العسكري يجب أن يركز على الاستجابة لجميع التهديدات الأمنية من جميع الاتجاهات، بما في ذلك التهديدات الكبيرة التي يمثلها الشمال.كما حث البيان على وضع خطة لتقصير فترات الخدمة العسكرية الإلزامية.وذهب البيان إلى أن الجيش لن يتمكن من تخفيف درجة جاهزيته إلا إذا اتخذ الشمال إجراءات مماثلة.