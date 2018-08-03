اجتماعات وزارية بين كوريا الجنوبية والصين في سنغافوره

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محادثات مع نظيرها الصينى "وانغ يي"، أمس الجمعة، على هامش منتدى "آسيان" الإقليمي فى سنغافوره، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون حول نزع الأسلحة النووية، وإقامة نظام للسلام فى شبه الجزيرة الكورية، كما تبادلا الرؤى بشأن مسألة إعلان نهاية للحرب الكورية خلال هذا العام.وأفادت بعض التقارير بأن الوزير الصيني طلب من نظيرته الكورية اهتمام سيول وبذل المزيد من الجهود لحل قضية نشر نظام الدفاع الصاروخي الأمريكي "ثاد" في كوريا الجنوبية. وردا على ذلك، طالبت "كانغ" نظيرها الصيني بأن تبذل بلاده جهودا لتطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن قضية "ثاد" ستتم تسويتها بشكل طبيعي إذا تم حل القضية النووية لكوريا الشمالية. وقال "وانغ" إن الإعلان السياسي لإنهاء الحرب الكورية رسمياً يمكن أن يلعب دوراً إيجابياً في تحفيز عملية نزع السلاح النووي.وقبل اجتماعه مع وزيرة الخارجية الكورية "كانغ"، عقد وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" محادثات ثنائية مع كل من وزير الخارجية الكوري الشمالي "ري يونغ هو"، ووزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو"، حيث جرت مناقشات حول مسألة الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية ورفع العقوبات عن بيونغ يانغ.