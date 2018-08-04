الأمم المتحدة تدعم اقتراحًا أمريكيا بدخول مساعدات إلى كوريا الشمالية

قال تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية إن الأمم المتحدة ستتحرك لدعم اقتراح أمريكي يهدف إلى تيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية، التي عرقلتها العقوبات الدولية المفروضة على النظام الحاكم في بيونغ يانغ.وأوضح التقرير أن الوكالة حصلت على وثائق تبين خطط لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن للموافقة على المبادئ التوجيهية المقترحة التي قدمتها الولايات المتحدة الشهر الماضي، والتي تشمل تعليمات واضحة لمساعدة المنظمات والحكومات على الحصول على إعفاءات إنسانية من عقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ.وتبدو هذه الخطوة الأخيرة معارضة لطلب واشنطن مؤخرًا بضرورة الحفاظ على الحد الأقصى من الضغوط على كوريا الشمالية لإجبارها على الوفاء بتعهداتها بنزع السلاح النووي.وصرح مسؤول أمريكي لوكالة الأنباء الفرنسية بأن المبادئ التوجيهية ستضمن "استمرار الأنشطة الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح فقط، والتي تحتاج إليها كوريا الشمالية".