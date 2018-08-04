تسمية جزء من طريق سريع في الولايات المتحدة باسم محارب أمريكي كوري

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تم تسمية جزء من الطريق السريع الذي يربط بين الولايات الأمريكية باسم العقيد "كيم يونغ أوك"، وهو من قدامى المحاربين الأمريكيين من أصل كوري.جاء ذلك بعد أن صدق مجلس الشيوخ في ولاية كاليفونيا على مشروع قانون في هذا الشأن الشهر الماضي.وقد أقيم احتفال تذكاري بهذه المناسبة في "بوينا بارك" في كاليفورنيا أمس الجمعة، بالتوقيت المحلي، بمشاركة عدد من كبار الشخصيات هناك، بمن في ذلك عضوا مجلس الشيوخ في ولاية كاليفورنيا "ستيفن تشيه" و"شارون سيلفا" اللذين اقترحا مشروع القانون في فبراير من هذا العام.ويمتد طريق "الكولونيل كيم يونغ أوك" السريع من الطريق السريع الخامس بين الولايات في منطقة "أورانج" بولاية كاليفورنيا، إلى حدودها مع منطقة "لوس أنجيليس"، عند الطريق رقم 9. وسيتم تثبيت أربع علامات على طول الطريق السريع لإظهار هذه التسمية الجديدة. وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تسمية جزء من الطريق السريع بين الولايات في الولايات المتحدة الأمريكية باسم شخص أمريكي من أصل كوري. ويذكر أن الكولونيل "كيم" هو ابن أحد مقاتلي حركة الاستقلال الكوري، وقد ولد في المنفى في "لوس أنجليس" في عام 1919، وشارك في الحرب العالمية الثانية والحرب الكورية. وتم اختياره كواحد من أفضل 16 من أبطال الحرب في عام 2011، كما أطلق اسمه على مدرسة متوسطة وعدد من المباني العسكرية ومركز للدراسات الأمريكية الكورية.