كانغ وبومبيو يناقشان العقوبات على كوريا الشمالية

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أجرت وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" محادثات مع نظيرها الأمريكي "مايك بومبيو" اليوم السبت على هامش اجتماعات منتدى "آسيان" الإقليمي فى سنغافوره، حيث ناقش الجانبان نتائج الاجتماعات التي عُقدت مؤخرا بين الكوريتين وبين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية.وخلال الاجتماع المغلق، اتفق الجانبان على التنسيق التفصيلي لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال القمة بين الكوريتين في شهر أبريل، والقمة بين بيونغ يانغ وواشنطن في يونيو.ومن جانبها أوضحت الوزيرة "كانغ" موقف سيول من القضايا الثنائية الأخرى بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بما في ذلك تقاسم تكاليف الدفاع، والعقوبات الأمريكية على إيران، والصادرات الكورية من السيارات إلى الولايات المتحدة.وفي المقابل قال وزير الخارجية الأمريكي "بومبيو" إنه يتفهم موقف سيول، وسوف يعقد مناقشات في هذا الشأن مع الجهات الأمريكية ذات الصلة.كما تم خلال الاجتماع مناقشة مسألة رفع العقوبات عن كوريا الشمالية، حيث أعاد الجانبان التأكيد على الحفاظ على العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حتى تتخذ بيونغ يانغ خطوات ملموسة وحقيقية نحو نزع سلاحها النووي.