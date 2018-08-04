وزير خارجية كوريا الشمالية يرفض عقد محادثات مع نظيرته الكورية الجنوبية

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التقى وزيرا خارجية كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية مساء أمس الجمعة خلال حفل عشاء ترحيب رسمي لمنتدى "آسيان" الإقليمي في سنغافوره، حيث تحدثت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" مع نظيرها الكوري الشمالي "ري يونغ هو" عن تطورات الأوضاع منذ انعقاد القمة بين الكوريتين في أبريل، والقمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في يونيو.وخلال اللقاء، اقترحت "كانغ" أيضا عقد محادثات رسمية ثنائية مع نظيرها الكوري الشمالي على هامش المنتدى الإقليمي، لكن الوزير الكوري الشمالي رفض عقد مثل تلك المحادثات، قائلا إن الوقت ليس مناسبًا لذلك.وصرح مسؤول في وزارة الخارجية في سيول بأنه من غير المحتمل عقد اجتماع رسمي بين الوزيرة "كانغ" والوزير الكوري الشمالي في سنغافوره.ومن ناحية أخرى، لا يزال أيضا من غير الواضح ما إذا كان "ري يونغ هو" سيعقد محادثات مع وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان".