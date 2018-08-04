واشنطن تقول إنه من غير المعروف عدد الرفات التي أعادتها كوريا الشمالية

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قالت الولايات المتحدة إنه لا يمكن حتى الآن معرفة العدد الدقيق لرفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية، والتي أعادتها كوريا الشمالية، إلا بعد إجراءات اختبارات شاملة لتحديد هويتها.وأوضح الدكتور "جون بيرد" مدير مختبرات وزارة الدفاع الأمريكية أنه لم يتضح بعد عدد الرفات التي استعادتها بلاده من كوريا الشمالية، مشيرا إلى أن بيونغ يانغ قد أكدت أيضا من جانبها أنها غير قادرة على التحقق من الرقم الدقيق، ولكن يُعتقد أن الرفات التي تسلمتها واشنطن مؤخرا هي لـ55 من الجنود الأمريكيين. وقال "بيرد" إن هناك عدة احتمالات في هذا الشأن، تشمل وضع رفات جندي واحد في أكثر من صندوق.وكانت مراسم إعادة رفات الجنود قد أقيمت أول من أمس الأربعاء فى قاعدة "أوسان" الجوية في مدينة "بيونغ تيك" الكورية الجنوبية، حيث تم بعدها نقل الرفات الى قاعدة "بيرل هاربور- هيكام" المشتركة فى "هاواي" لتحديد هوية اصحاب تلك الرفات.وقد أعادت كوريا الشمالية رفات الجنود الأمريكيين يوم الجمعة من الأسبوع الماضي، الذي وافق الذكرى الـ65 على توقيع اتفاقية الهدنة الكورية، وذلك بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال القمة مع الولايات المتحدة في شهر يونيو.