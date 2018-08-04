عدد ضحايا الموجة الحارة يصل إلى 35

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وصل عدد الذين لقوا مصرعهم بسبب الإصابة بأمراض مرتبطة بموجة الحر الشديد التي تجتاح كوريا الجنوبية حاليا، 35 شخصا حتى الآن.ووفقًا لتقرير صادر عن المركز الكوري لمكافحة الأمراض والوقاية منها، توفي 35 شخصًا بسبب موجة الحر، كما أبلغ حوالي 2800 شخص عن إصابتهم بأمراض مرتبطة بالحرارة، وذلك حتى يوم أول من أمس الخميس 2 أغسطس.وقال التقرير إن عدد المرضى الذكور من بين أولئك يبلغ ثلاثة أضعاف عدد المريضات النساء، كما أن أكثر من 880 مريضًا منهم هم من الذين تجاوزت أعمارهم 65 عاما.وحذر التقرير من أن التعرض للحر لمدة طويلة يتسبب في الإصابة بالأمراض ذات الصلة بالحرارة، التي تشمل أعراضها الصداع والدوخة وتشنجات العضلات، وقد تصل إلى الموت في الحالات الشديدة.ونصح تقرير مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها بمنع الأطفال من اللعب في الهواء الطلق لفترات طويلة، وأن يمتنع البالغون أيضا عن الأنشطة البدنية المكثفة سواء في الداخل أو في الخارج.وبالنسبة لكبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا، نصحهم التقرير بالامتناع عن الخروج من المنازل خلال النهار، وأن يستفيدوا من "الملاجئ الحرارية" المفتوحة في 45 ألف مكان في جميع أنحاء البلاد.