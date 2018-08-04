عقوبات أمريكية على بنك روسي وكيانات صينية مرتبطة بكوريا الشمالية

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قررت وزارة الخزانة الأمريكية إدراج بنك روسي على قائمة العقوبات ذات الصلة بكوريا الشمالية.وقالت إدارة الرقابة على الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية أمس الجمعة، إنها قررت فرض عقوبات على بنك "أغرو سويوز" التجاري الروسي بسبب مساعدته شخصا كوريا شماليا مرتبطا ببرامج أسلحة الدمار الشامل التي تنفذها بيونغ يانغ. وأوضحت وزارة الخزانة أن البنك متهم بتنفيذ تحويلات نيابة عن "هان جانغ سو" الممثل الرئيسي لفرع موسكو لبنك التجارة الخارجية، الذي يعتبر بنك النقد الأجنبي الرئيسي لكوريا الشمالية، رغم أن البنك الروسي كان على علم بأن "هان" يخضع للعقوبات الدولية.وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أنها قررت أيضا قرض عقوبات على رجل الأعمال الكوري الشمالي "ري جونغ وان" الذي يقيم في موسكو، وعلى شركتين تعملان نيابة عن بنك كوري شمالي. وأوضحت الوزارة أن "ري" يشغل منصب نائب ممثل بنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي.ومن ناحية أخرى، أكد وزير الخزانة الأمريكي "ستيفن منوشين" في بيان له على أن بلاده ستواصل فرض عقوباتها وعقوبات مجلس الأمن الدولي على كوريا الشمالية، بحيث تقطع عنها تدفقات التمويل غير المشروعة، وأن العقوبات ستبقى سارية المفعول حتى يتم تحقيق نزع السلاح النووي الكوري الشمالي بشكل نهائي وقابل للتحقق الكامل.