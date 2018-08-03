الكوريتان تتبادلان القوائم النهائية بأسماء المشاركين في جولة لم الشمل

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تبادلت كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية اليوم السبت القوائم النهائية بأسماء الذين سيشاركون في جولة لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين، والتي من المقرر عقدها في منتجع جبل كوم كانغ في كوريا الشمالية في وقت لاحق من هذا الشهر.وقالت وزارة التوحيد في سيول إنه تم تبادل القوائم صباح اليوم في قرية الهدنة الحدودية "بان مون جوم"، وبالتالي سيحضر مائة شخص من كل جانب جولة لم الشمل التي ستعقد في الفترة من 20 إلى 26 أغسطس.وكانت الكوريتان قد تبادلتا قوائم بأسماء أكثر من 200 شخص من كل جانب في أوائل يوليو لتحديد مكان وجود أقاربهم في الجهة الأخرى من الحدود، والذين انفصلوا عنهم بسبب الحرب الأهلية الكورية.ومن ثم، أكدت كوريا الجنوبية وجود 122 من بين 200 اسم وردت إليها من كوريا الشمالية بينما أكدت بيونغ يانغ وجود 122 من بين 250 شخصا طلبت كوريا الجنوبية التحقق من وجودهم على قيد الحياة.