تقرير أممي يؤكد تجارة كوريا الشمالية غير الشرعية في المنتجات النفطية

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كشف تقرير قدمه خبراء إلى لجنة عقوبات كوريا الشمالية في مجلس الأمن الدولي أن بيونغ يانغ لجأت إلى زيادة كبيرة في عمليات النقل غير الشرعية للمنتجات النفطية بين السفن في البحر من أجل الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها.وقال التقرير إن كوريا الشمالية قامت بشراء 500 ألف برميل من المنتجات النفطية خلال الخمسة أشهر الماضية بطريقة غير شرعية، منتهكة قرار مجلس الأمن الدولي.وأشار أيضا إلى أن كوريا الشمالية صدرت بما قيمته 15.8 مليار وون، أي أكثر من 14 مليون دولار، من منتجات الفحم والحديد إلى الخارج، بما في ذلك الصين والهند، خلال الفترة من شهر أكتوبر من العام الماضي وحتى شهر مارس الماضي.وقال التقرير إن كوريا الشمالية لم توقف برامجها النووية والصاروخية، وأنها مستمرة في ممارسة أنشطتها النووية في مجمع "يونغ بيون" النووي، حيث إن المفاعل النووي الوجود هناك وتبلغ طاقته 5 ميغا واط، مازال يعمل.وأضاف التقرير أن كوريا الشمالية حاولت بيع أسلحة إلى اليمن وليبيا عبر وسيط سوري.