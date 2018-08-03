منتدى آسيان يحث كوريا الشمالية على النزع الكامل لأسلحتها النووية

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حث وزراء خارجية الدول المشاركة في منتدى آسيان للأمن الإقليمي كوريا الشمالية على الوفاء بتعهداتها بالنزع الكامل لأسلحتها النووية وعدم إجراء تجارب نووية أو صاروخية إضافية.جاء ذلك في البيان الذي أصدرته سنغافوره اليوم الاثنين بصفتها الدولة الرئيس لمنتدى آسيان للأمن الإقليمي حيث دعا البيان جميع الأطراف ذات الصلة إلى بذل جهود مستمرة لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك التنفيذ السريع لما ينص عليه بيان "بان مون جوم" الصادر بين الكوريتين في شهر أبريل الماضي، والبيان المشترك الصادر عن القمة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية في شهر يونيو الماضي.ولم يضم بيان رئيس منتدى آسيان تعبير "نزع السلاح النووي بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه".