العقوبات الأمريكية على إيران تدخل حيز التنفيذ

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اتضح أن حجم التجارة بين كوريا الجنوبية وإيران قد تراجع منذ إعلان الولايات المتحدة عن إعادة فرض عقوباتها على إيران.وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد أعلن يوم الثامن من شهر مايو الماضي عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الأيراني والذي تم التوصل إليه بين روسيا وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا بالإضافة إلى الولايات المتحدة وإيران في عام 2015، واضعا مهلة تتراوح بين 90 يوما و180 يوما للتنفيذ.وستنتهى المهلة المطبقة على تجارة السيارات والذهب والحديد والفحم لتدخل عملية إعادة فرض العقوبات حيز التنفيذ، غدا الثلاثاء.وطبقا لتقرير صادر عن اتحاد التجارة الكورية، بلغ حجم الصادرات الكورية إلى إيران مليارا و722 مليون دولار خلال النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 15.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حجم الصادرات الكورية لإيران قد تراجع بنسبة 19.4% في شهر يوليو الماضي فقط، وأنه من المتوقع أن يشهد أيضا انخفاضا كبيرا بعد دخول العقوبات الأمريكية حيز التنفيذ.