سيول وواشنطن وبكين تبحث الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية

Photo : KBS News

احتلت قضية الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية مركز الصدارة على قائمة القضايا التي تم بحثها في اجتماعات منتدى آسيان للأمن الإقليمي الذي حضره وزراء خارجية الكوريتين والولايات المتحدة والصين.وكان منتدى آسيا للأمن الإقليمي في سنغافوره قد جمع بين وزراء خارجية الدول الآسيوية والباسيفيكية، إلا أنه لم يتم خلاله إجراء لقاء بين وزيري الخارجية الأمريكي والكوري الشمالي.وقالت وزير الخارجية الكورية الجنوبية "كانغ كيونغ هوا" إنها أجرت مباحثات مع نظيريها الأمريكي والصيني تم من خلالها إحراز تقدم بشأن مسألة الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية في غضون هذا العام.وأشارت إلى أن كوريا الجنوبية تبحث مع كل من الولايات المتحدة والصين موعد وطريقة ذلك الإعلان.وأضافت أنها تبادلت الآراء مع نظيرها الكوري الشمالي "لي يونغ هو" حول الإعلان عن إنهاء الحرب الكورية في أثناء حضورهما حفل استقبال أقيم للوزراء المشاركين في منتدى آسيان للأمن الإقليمي.