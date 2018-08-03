تعيين مسؤول رفيع المستوى لرئاسة مكتب الاتصال بين الكوريتين

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اتضح أن حكومة كوريا الجنوبية تدرس تعيين مسؤول على مستوى نائب وزير في منصب رئيس مكتب الاتصال المشترك بين الكورتيين الذي سيتم افتتاحه في غضون شهر أغسطس الجاري في مدينة كيسونغ الكورية الشمالية.وقال مسؤول رفيع المستوى في الحزب الديمقراطي الحاكم اليوم الاثنين إن الحكومة تسعى لرفع مستوى منصب رئيس المكتب على اعتبار أن المكتب المشترك سيكون قناة الاتصال الدائمة بين الكوريتين والتي سيتم من خلالها تناول القضايا المتعلقة بالتعاون بين الجانبين.ومن بين المرشحين المحتملين لهذا المنصب، مساعد الرئيس الكوري لشؤون الأوضاع السياسية، والمدير التنفيذي لمعهد أبحاث استراتيجيات الأمن الوطني، والمدير التنفيذي لمؤسسة دعم منطقة كيسونغ الصناعية.وقال مسؤول حكومي إنه تجرى حاليا مشاورات بين الكوريتين بشأن موعد افتتاح مكتب الاتصال المشترك ليتم يوم السابع عشر من أغسطس الجاري.ومن المخطط أن يتم افتتاح المكتب داخل مجمع كيسونغ الصناعي بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في محادثات القمة الكورية يوم السابع والعشرين من أبريل الماضي.