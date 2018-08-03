الرئيس مون جيه إين يعود إلى العمل بعد قضاء إجازته الصيفية

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عاد الرئيس الكوري "مون جيه إين" إلى عمله الرسمي بعد قضاء إجازته الصيفية التي بدأت يوم الثلاثين من شهر يوليو الماضي.وبدأ الرئيس "مون" عمله بتناول الغداء مع رئيس الوزراء "لي ناك يون" في مقر الرئاسة.وفي وقت لاحق من اليوم، ترأس اجتماعا لمساعديه ومستشاريه، حيث استمع إلى تقرير حول الصعوبات الناجمة عن موجة الحرارة العالية.وكان الرئيس "مون" قد قضى إجازته داخل قاعدة "كيه ريونغ ديه" العسكرية خلال الفترة من الثلاثين من يوليو وحتى يوم الثالث من أغسطس الجاري.وقال مسؤول رفيع المستوى في مكتب الرئاسة الكورية إن الرئيس "مون" سيستمر في القيام بدور الوساطة بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية رغم ظهور خلافات في وجهتي نظر الجانبين خلال اجتماعات منتدى آسيان للأمن الإقليمي في سنغافوره بشأن نزع السلاح النووي والإعلان عن إنهاء الحرب الكورية.