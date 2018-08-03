حاكم مقاطعة جنوب كيونغ سانغ يستجيب لاستدعاء فريق التحقيقات الخاص

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حضر "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" اليوم الاثنين لمكتب فريق التحقيقات الخاص استجابة لاستدعاء الفريق للخضوع للتحقيق معه بشأن تورطه في فضيحة "دروكينغ" لتزوير الرأي العام.وعند وصوله إلى مكتب فريق التحقيق الخاص، عبر "كيم" عن أمله في أن يقوم الفريق بالكشف عن الحقائق المتعلقة بالفضيحة، مؤكدا على ضرورة ألا تكون التحقيقات مبنية على أهداف سياسية.وأضاف "كيم" أنه لم يحضر أي جلسة لاستعراض برنامج "كينغ كراب" الخاص بتزوير الرأي العام، ونفى المزاعم المتعلقة بذلك، ومن بينها مطالبته لـ"دروكينغ" بتقديم الدعم في الانتخابات المحلية التي جرت يوم الثالث عشر من يونيو الماضي، وعرض اقتراح لمنحه منصب قنصل عام في مدينة سينداي باليابان.أما فريق التحقيقات الخاص فيعتقد أن الحاكم "كيم" قد حضر جسلة استعراض برنامج "كينغ كراب" في شهر نوفمبر من عام 2016، وأمر بتزوير التعليقات على القصص الأخبارية على الإنترنت لصالح الحزب الديمقراطي الحاكم قبل الانتخابات الرئاسية في العام الماضي.كما يعتقد الفريق أن "كيم" قد عرض اقتراحا على "دروكينغ" في شهر ديسمبر من العام الماضي لمنحه منصب قنصل عام لدى مدينة سينداي اليابانية.