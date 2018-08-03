تحديد أفراد الأسر المشتتة المشاركين في جولة لم الشمل المرتقبة

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تم تحديد أفراد الأسر المشتتة الذين سيشاركون في جولة لم الشمل المخطط إقامتها في منتجع جبل "كوم كانغ" في كوريا الشمالية بدءا من يوم العشرين من شهر أغسطس الجاري.وقد كشفت وزارة التوحيد الوطني الكورية الجنوبية عن أسماء أفراء الأسر المشتتة الذين سيشاركون في جولة لم الشمل المرتقبة، وقالت إنه 93 شخصا من كوريا الجنوبية سيشاركون في اللقاء مع أعضاء أسرهم المشتتة من كوريا الشمالية خلال الفترة من العشرين وحتى الثالث والعشرين من أغسطس الجاري.وسيشارك 88 شخصا من كوريا الشمالية للالتقاء بأعضاء أسرهم المفرقة من كوريا الجنوبية بدءا من يوم الرابع والعشرين من أغسطس ولمدة ثلاثة أيام.وتضم قائمة أفراد الأسر المشتتة عجوزا كوريا جنوبيا يبلغ عمره 101 عام، وعجوزا كوريا شماليا يبلغ عمره 91 عاما.وستكون هذه الجولة الجديدة من جولات لم شمل الأسر المشتتة بين الكوريتين هي الأولى من نوعها منذ شهر أكتوبر من عام 2015.