الأمم المتحدة توافق على تسهيل المساعدات الإنسانية لكوريا الشمالية

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وافق مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين على مبادئ توجيهية لتسريع تسليم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية، رغم تطبيق عقوبات قوية ضد بيونغ يانغ.وكانت الولايات المتحدة قد اقترحت الشهر الماضي مبادئ توجيهية جديدة للسماح لجمعيات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة بالحصول على إعفاءات سريعة من لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي.وقالت نائبة السفير الهولندي في الأمم المتحدة "ليز غريغوار فان هارين"، التي تترأس بلادها لجنة العقوبات، إن أيا من أعضاء المجلس الخمسة عشر لم يعترض على الخطة التي سيتم تعميمها على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.وقد تم تصميم المبادئ التوجيهية الجديدة بهدف الإسراع في عملية إصدار إعفاء من قبل اللجنة من أجل تقديم المساعدات الإنسانية إلى كوريا الشمالية.وتوصي الإجراءات الجديدة بأن تقدم المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية طلباتها في رسالة تحتوي على عشرة عناصر، تشمل وصف المواد التي سيتم تسليمها، وتؤكد أن تلك المواد ستُستخدم في الأغراض المقصودة منها فقط.