حاكم كيونغ سانغ ينفي الضلوع في قضية تزوير الآراء على الإنترنت

Photo : YONHAP News

عاد "كيم كيونغ سو" حاكم مقاطعة جنوب "كيونغ سانغ" الى منزله فى وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء بعد أن خضع للتحقيقات على مدار أكثر من 18 ساعة، حول تورطه المزعوم فى فضيحة تزوير الآراء على الإنترنت.وقال كيم للصحفيين إنه شارك بثقة في التحقيقات، وأن فريق التحقيقات المستقل ليس لديه أي أدلة قوية تثبت الادعاءات الموجهة ضده.ويشتبه فريق التحقيقات الخاص في أن "كيم" تواطأ مع المدون المشهور "دروكينغ" للتلاعب بالتعليقات السياسية على الإنترنت من أجل التأثير في الرأي العام.وبناءً على رسائل نصية بين "كيم" و"دروكينغ"، يعتقد المحققون أيضًا أن "كيم" حضر عرضًا أظهر خلاله المدون "دروكينغ" كيف يمكن استخدام برنامج كمبيوتر للتلاعب بتعليقات الجمهور على الإنترنت.كما يشتبه في أن الحاكم "كيم" انتهك قانون الانتخابات، حيث طلب من "دروكينغ" المساعدة في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 13 يونيو الماضي، والتي انتخب فيها كحاكم لمقاطعة جنوب "كيونغ سانغ"، ويتهم "كيم" بأنه وعده في المقابل بتعيينه قنصلا في اليابان.وقد نفى "كيم" جميع الادعاءات الموجهة ضده.