كوريا الجنوبية والصين تناقشان مسألة إنهاء الحرب الكورية

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ناقش كبار المبعوثين النوويين من كوريا الجنوبية والصين أمس الاثنين قضية إعلان نهاية رسمية للحرب الكورية.وقال "لي دو هون" الممثل الخاص لشؤون السلام والأمن في شبه الجزيرة الكورية للصحفيين إنه التقى بنائب وزير الخارجية الصيني "كونغ زوانيو" في بكين لمناقشة إصدار مثل ذلك الإعلان.وصرح "لي" بذلك في مطار العاصمة بكين الدولي، موضحا أن "كونغ" شرح له أيضا ما ناقشه مع المسؤولين الكوريين الشماليين خلال زيارته الأخيرة لبيونغ يانغ.وقال "لي" إنه من الإيجابي أن سيول وبكين قد توصلتا إلى توافق كبير حول قضايا شبه الجزيرة الكورية.وردا على سؤال حول ما إذا كانت الصين تفكر في المشاركة في ذلك الإعلان، قال المبعوث النووي الكوري إن بكين لا تتحدث عن ذلك بشكل صريح، لكن سيول تناقش هذه القضية مع وضع هذا الاحتمال في الاعتبار.