بومبيو يقول إن كوريا الشمالية تعهدت بوضوح بإزالة أسلحتها النووية

Photo : YONHAP News

قال وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" إن وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يونغ هو" أعاد التأكيد خلال مشاركته في اجتماعات منتدى آسيان الإقليمي الذي عقد مؤخرا في سنغافوره، على التزام بلاده بنزع أسلحتها النووية.وجاءت تصريحات "بومبيو" للصحفيين خلال رحلة العودة إلى الولايات المتحدة عقب جولته في جنوب شرق آسيا، والتي شملت زيارة إلى سنغافوره للمشاركة في المنتدى الإقليمي لرابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان". وأشار "بومبيو" في تصريحاته إلى أن الوزير الكوري الشمالي أعرب خلال اجتماعات المنتدى عن انتقاده لدعوات واشنطن إلى فرض عقوبات ضد بيونغ يانغ وترددها في إعلان نهاية للحرب الكورية. كما أعاد "ري" المطالبة باتخاذ خطوات تدريجية ومتزامنة لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال القمة التي عقدت بين الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" حول نزع السلاح النووي بشكل كامل من شبه الجزيرة الكورية مقابل تقديم ضمانات أمنية أمريكية. وردا على سؤال حول تقييمه لهذه التصريحات، قال "بومبيو" إن نبرة البيان الكوري الشمالي مختلفة كثيرا عما كانت عليه في العام الماضي، مشيرا إلى أن وزير الخارجية الكوري الشمالي قد أكد بشكل واضح على التزام بلاده الثابت بنزع سلاحها النووي. وأضاف أن تعليقات "ري" كانت مختلفة عن التصريحات السابقة للمسؤولين الكوريين الشماليين التي ظلت تتسم بـ"الغضب والكراهية" على مدار سنوات طويلة.