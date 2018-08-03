اعتقال مدير تنفيذي سابق في سام سونغ بتهمة تعطيل أعمال نقابية

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ألقت النيابة القبض على مدير تنفيذي سابق في شركة "سام سونغ" للإلكترونيات بتهمة محاولات تعطيل أنشطة النقابات العمالية في إحدى الشركات التابعة لمجموعة سام سونغ.وأصدرت محكمة سيول المركزية أمس الاثنين مذكرة باعتقال المدير التنفيذي السابق في شركة "سام سونغ"، والذي تم تحديده فقط باسم عائلته "موك"، مشيرة إلى أن المشتبه به قد يدمر الأدلة في ضوء موقعه ودوره في القضية.ويتهم "موك"، الذي كان يعمل ضمن موظفي مجموعة "سام سونغ" في الفترة من يوليو 2013 إلى ديسمبر 2015، بإصدار أوامر لإعاقة إنشاء وتشغيل النقابات العمالية في شركة "سام سونغ" للإلكترونيات.كما يتهم "موك" بأنه قدّم 60 مليون وون لمسؤول في الشرطة لكي يتدخل في مفاوضات إدارة العمل التابعة للشركة الفرعية التابعة لـ"سام سونغ"، وقيادة المفاوضات لصالح الإدارة.