بولتون يؤكد على استمرار العقوبات المشددة على كوريا الشمالية

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي "جون بولتون" إنه لم يتم حتى الآن وضع أي خطة من أجل عقد قمة ثانية بين قائديْ الولايات المتحدة وكوريا الشمالية. وأضاف في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" أول من أمس الأحد أن وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" مستعد على أية حال لزيارة بيونغ يانغ للاجتماع مع الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" من أجل معرفة ما إذا كان الجانبان يمكنهما تحقيق المزيد من التقدم في عملية نزع الأسلحة النووية. وشدد "بولتون" على أن الوقت قد حان لكي تتخذ كوريا الشمالية خطوات فعلية ملموسة من أجل نزع سلاحها النووي. وفيما يتعلق بالجدل الأخير حول النقل غير القانوني للفحم الكوري الشمالي، قال المستشار الأمني الأمريكي إن الولايات المتحدة تريد التطبيق الصارم لجميع العقوبات الدولية ضد النظام الحاكم في بيونغ يانغ، مؤكدا على أن واشنطن ستتخذ الخطوات اللازمة للحفاظ على العقوبات مشددة. ومن ناحية أخرى، قال تقرير بثته شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء إن كوريا الشمالية تعتقد أن هناك "إمكانية قوية" لعقد قمة ثانية بين زعيمها "كيم جونغ أون" والرئيس الأمريكي "دونالد ترامب". وأشار التقرير في هذا الصدد إلى تبادل الرسائل مؤخرًا بين "كيم" و"ترامب". كما نقل التقرير عن مسؤول على معرفة وثيقة بموقف كوريا الشمالية من هذه المسألة قوله إنه على الرغم من أن موعد مثل تلك القمة ومكانها لم يتحدد بعد، إلا أنه من المنتظر أن تعقد "في وقت لاحق من هذا العام".