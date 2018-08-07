وفاة 39 شخصًا بسبب الأمراض المتعلقة بالحرارة هذا الصيف

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تُوفِّي 39 شخصًا هذا الصيف بسبب الأمراض المرتبطة بالحرارة، وسط الموجة الحارة الطويلة غير المسبوقة.وكشف المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها أمس الاثنين أن حالات الوفيات كانت من بين 3329 شخصا تم الإبلاغ عن إصابتهم بالأمراض المتعلقة بالحرارة، في الفترة بين 20 مايو و5 أغسطس.وكان نحو ثلث عدد أولئك المرضى تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، كما بلغت نسبة الذين تزيد أعمارهم عن 80 عامًا نحو 13% من إجمالي عدد المرضى.وتشير الأمراض المرتبطة بالحرارة إلى الحالات الصحية الحادة التي قد تحدث بسبب التعرُّض الطويل لدرجات حرارة مرتفعة.وتشمل قائمة أمراض الحرارة ضربة الشمس والإجهاد الحراري، وتشمل الأعراض الصداع والدوار وتشنجات العضلات، وقد تكون ضربة الشمس قاتلة في أسوأ الحالات.